〈財報〉博通Q2業績亮眼 調升全財年預期 宣布股票1拆10 激勵盤後漲逾14%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-13 08:26

博通 (Broadcom) (AVGO-US) 周三 (12 日) 公布第二財季收益超出分析師的預期，且宣布進行 10 比 1 的股票分割，7 月 15 日起在分割調整後的基礎上進行交易，激勵盤後股價飆漲逾 14%。

博通調升 2024 全財年營收總額預期至 500-510 億美元，以中值計算約較先前預期提升 2%，也略高於分析師共識預期的 504.2 億美元。

博通周三收高 2.36%，盤後大漲 14.57%，報每股 1713.37 美元，不計盤後波動，今年迄今約上漲 34%。

FY24 Q2(截至 5/5) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 訪調分析師預測

調整後 EPS： 10.96 美元 vs 10.84 美元 (高出約 1%)

營收：年增 43% 至 124.9 億美元 vs 120.3 億美元 (高出約 4%)

純益：21.2 億美元，即每股 4.42 美元 (去年同期為 34.8 億美元，即每股 8.15 美元)

自由現金流：44.5 億美元 (與前季大致持平)

市值：6771 億美元

博通是受益於人工智慧 (AI) 熱潮的晶片製造商之一，因其設備可運行各種人工智慧應用。博通表示，第二財季 31 億美元的銷售額可歸因於 AI 產品的營收，例如博通與谷歌 (GOOGL-US) 合作，催生出谷歌部分自研的 AI 晶片「TPU」。

博通執行長 Hock Tan 在財報電話會議上提到：「談到人工智慧加速器，眾所周知，我們超大規模客戶正在加速投資，以提高這些電腦叢集的性能。為此，我們剛獲得為這些超大規模客戶提供下一代客製化 AI 加速器的訂單。」