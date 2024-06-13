小摩蟬聯冠軍！富比士全球2000強美企上榜數創17年高 陸企連兩年下滑

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-14 14:18

《富比士》週四 (13 日) 公佈全球 2000 強企業榜單，今年上榜企業營收 51.7 兆美元，獲利 4.5 兆美元，資產 238 兆美元，市值 88.5 兆美元，均創下歷史新高紀錄，上榜國家數量為 61 個，比去年增加。美國有 621 家公司上榜，創 2007 年來新高，其次是中國 (包括香港) 有 324 家公司上榜，然後是日本的 181 家跟印度的 71 家，英國則有 66 家。

中國企業上榜家數則連兩年下滑，從 2022 年新高的 351 家持續走降，去年中國則有 346 家公司上榜，股市下跌和房市危機是導致中國企業上榜數量減少的主因。

中國國營銀行再次在榜單上表現突出，在前 10 名佔據 3 席位置，自前年失去連九年榜首位置的中國工商銀行今年排第 4，較去年第 3 和前年第 2 下滑。中國建設銀行今年也從去年第 4 名跌至第 7 位，中國農業銀行從去年的第 5 位降至第 9 位。

此外，中國銀行和中石油也進入前 20 名，分別位居第 13 和第 18。

汽車製造方面，今年中國也表現出色，尤其是在電動車供應鏈。全球最大電動車電池供應商寧德時代排第 130 名，但較去年的第 121 位有所下降。中國最大電動車廠比亞迪則從去年第 170 位躍升至第 152 位，理想也從去年第 1691 位躍升至第 701 位，車用玻璃供應商福耀玻璃從去年的第 1938 位上升至第 1532 位。

受股價下跌影響，去年表現強勁的太陽能電池面板製造商今年則表現不佳，隆基綠能從去年第 530 位跌至第 872 位，通威從去年第 494 位跌至第 971 位。

此外，科技行業及廣告市場的艱難形勢，也讓中國網路公司在榜單上表現參差不齊。騰訊是今年排名最高的中國網路公司，從去年第 35 位跌至第 38 位，阿里巴巴從去年第 54 位升至第 41 位，京東也從去年第 224 名攀升至第 180 位，百度也從去年第 455 位上升至第 376 位。

由於供應過剩、需求疲軟和高額債務，中國房地產企業今年再次遭遇重創，碧桂園和雅居樂今年均掉出榜單，龍湖集團從去年 306 位跌至第 494 位。總部位於香港的房企表現各異，新鴻基從去年第 459 位跌至第 483 位，恆基兆業地產從去年第 817 位升至第 879 位。

今年榜單上有 19 家去年未上榜的中國企業上榜，包括迷你卡車製造商賽力斯排名第 1686 位，建築材料供應商天山股份排名第 1313 位。