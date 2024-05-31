8國聯軍誓渡輝達護城河！AMD、博通等共同開發UALink互連技術 挑戰輝達NVLink
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 12:21
AMD (AMD-US)、博通 (AVGO-US)、思科 (CSCO-US)、谷歌 (GOOGL-US)、惠普企業 (HPE-US)、英特爾 (INTC-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 今 (30) 日宣布，已共同開發新行業標準，旨在推進高速和低延遲通訊，以擴展數據中心內的人工智慧 (AI) 系統連接。
輝達的 GPU 和 CUDA 經過多年耕耘已建立其他家難以超越的優勢，儼然是輝達兩大「護城河」，但除此之外，輝達還有很多隱形護城河，NVLink 就是其中一個，這是為 GPU 到 GPU 互聯提供高速連接的技術。
除此之外，輝達還擁有一系列技術，可用於在多個 GPU 和系統上擴展工作負載。
這 8 家企業為 AI 數據中心的網路制定了新的互聯技術 UALink（Ultra Accelerator Link）。透過為 AI 加速器之間的溝通建立一個開放標準，使 AI 加速器能夠更有效地進行通訊，並打破市場領導者 Nvidia 的壟斷。
透過創建基於開放標準的互連，UALink 將使系統 OEM、IT 專業人員和系統整合商能創建一條途徑，更輕鬆地整合、提高 AI 連接數據中心的靈活性和可擴展性。
針對輝達眾多護城河，包括片上和封裝互連、用於伺服器或 pod 中 GPU 到 GPU 通訊的 NVLink、用於擴展 pod 之外的 Infiniband 以及用於連接到更廣泛基礎設施的乙太網路。現在，該行業的其他公司正試圖以開放標準進行反擊，以爭奪這些細分市場。
去年出現的超高速乙太網路 (Ultra Ethernet) 即使用增強型乙太網路，旨在取代輝達的 InfiniBand 高效能互連，後者已迅速成為連接 GPU 加速節點的事實標準，並且獲得了豐厚的利潤。
今年，Ultra Accelerator Link 或 UALink 強勢出擊，這是旨在取代輝達的 NVLink 協定和 NVLink Switch（有時稱為 NVSwitch）記憶體結構新標準。
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