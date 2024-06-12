傳波音未交付的787夢幻客機出包 正在調查相關問題

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-14 00:03

路透周四 (13 日) 援引知情人士消息報導，波音正在調查 787 夢幻客機 (Dreamliner) 的品管問題，此前該公司發現部分未交付的飛機機身上有數百個螺絲與緊固件安裝錯誤。

據悉，波音每架未交付的 787 夢幻客機有 900 多個螺絲與緊固件錯誤安裝，這些零件平均分在機身中間兩側。不過目前尚未有飛安擔憂，波音正在努力了解導致問題的原因，並在調查完成後決定是否重新動工修正。

對於上述報導，波音並未證實是否有檢驗行為，並表示對交機的影響有限甚至沒有影響。

波音發言人說：「我們的 787 團隊正在檢查一些未交付的 787 夢幻客機機身側面區域的緊固件，以確保它們符合我們的工程規範。現役機隊可以繼續安全運行」

他還說：「我們正在花時間確保所有飛機在交付前達到我們的交付標準。我們正在與客戶和聯邦航空總署 (FAA) 密切合作，並隨時向他們通報最新情況。」

對此，FAA 並未立即回應置評請求。

今年 1 月，波音公司向供應商發布一份公告，列出了確保螺栓正確扭轉的做法，此前該公司對爆炸後停飛的 737 MAX 9 進行了檢查。