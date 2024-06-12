盤後速報 - 晶技(3042)下週(6月20日)除息4.5元，預估參考價114.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
晶技(3042-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(6月13日)收盤價119.00元計算，預估參考價為114.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶技(3042-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英元件之研發、製造及買賣。感測器元件之研發、製造及買賣。近5日股價上漲2.16%，集中市場加權指數上漲2.63%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|119.00
|4.49986
|3.78%
|0.0
|2023/07/04
|96.2
|7.0
|7.28%
|0.0
|2022/07/15
|90.9
|7.5
|8.25%
|0.0
|2021/08/20
|111.5
|3.8
|3.41%
|0.0
|2020/07/30
|74.5
|2.5
|3.36%
|0.0
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