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鉅亨速報

盤後速報 - 晶技(3042)下週(6月20日)除息4.5元，預估參考價114.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

晶技(3042-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(6月13日)收盤價119.00元計算，預估參考價為114.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶技(3042-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英元件之研發、製造及買賣。感測器元件之研發、製造及買賣。近5日股價上漲2.16%，集中市場加權指數上漲2.63%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 119.00 4.49986 3.78% 0.0
2023/07/04 96.2 7.0 7.28% 0.0
2022/07/15 90.9 7.5 8.25% 0.0
2021/08/20 111.5 3.8 3.41% 0.0
2020/07/30 74.5 2.5 3.36% 0.0

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