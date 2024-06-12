晶技獲利率回升 1-5月稅前盈餘年增6成 每股賺3.44元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 15:15

晶技 (3042-TW) 2024 年第一季可望成爲全年營運谷底，且業績呈現逐步攀升走勢，晶技今 (13) 日公布 5 月營收 9.78 億元，毛利率 36.86%，單月稅前盈餘爲 2.02 億元，年增 26.2%，單月每股稅前盈餘爲 0.65 元，累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。

晶技 2024 年 5 月營收 9.78 億元，月減 1.68%，年增 20.96%，累計 2024 年 1-5 月營收 47.26 億元，年增幅達 21.24%。而自結 5 月損益中，5 月單月毛利率 36.86%，月增 0.79 個百分點，年增 23.7 個百分點，也高出 2024 年第一季平均毛利率 36.3% 達 0.56 個百分點；5 月稅前盈餘爲 2.02 億元，年增 26.2%，單月每股稅前盈餘爲 0.65 元。

同時，依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收將較第一季的 27.54 億元成長約 5%，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。晶技表示，包括印尼廠及寧波的新建車用元件專用廠，分別在第四季及第三季加入挹注營收。

晶技第二季起的營運並以車用需求端的能見度最佳，目前的訂單能見直透下半年的 7 月，新建寧波車用元件專用廠機電工程預計本季完成。就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，公司內部估算應是小增。

晶技看 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，同時，在非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季完成廠區機電全部工程。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升到 20%，也有助獲利能力因此向上大幅提高。