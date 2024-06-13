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鉅亨速報

盤後速報 - 華固(2548)下週(6月21日)除權息8.5元，預估參考價161.82元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

華固(2548-TW)下週(6月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7.5元，股票股利1元，合計股利8.5元。

以今日(6月14日)收盤價185.50元計算，預估參考價為161.82元，權息值合計為23.68元，股息殖利率4.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

華固(2548-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。近5日股價上漲5.09%，集中市場加權指數上漲1.87%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 185.50 7.5 4.04% 1.0
2023/05/25 97.5 7.5 7.69% 0.0
2022/06/22 93.6 7.5 8.01% 0.0
2021/06/09 93.0 7.0 7.53% 0.0
2020/06/10 98.5 7.5 7.61% 0.0

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