晶技自結1-4月稅前盈餘8.65億元年增7成 每股賺2.79元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 19:17

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年可望迎來市場需求的復甦，第一季可望成爲全年營運谷底，業績呈現逐步攀升走勢，晶技今 (13) 日公布最新自結獲利，2024 年 4 月營收爲 9.94 億元，月增 4.44%，年增 25.6%，單月毛利率 36.07%，稅前盈餘爲 2.15 億元，月減 12.03%，年增 45.6%，每股稅前為 0.69 元。

晶技 2024 年 1-4 月營收 37.48 億元，年增 21.31%，自結稅前盈餘 8.65 億元，年增 71.7%，每股稅前盈餘 2.79 元。。

晶技 2024 年第二季起的營運並以車用需求端的能見度最佳，目前的訂單能見直透下半年的 7 月，新建寧波車用元件專用廠機電工程預計本季完成。就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，公司內部估算應是持平或小增。

晶技看 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，同時，在非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載。