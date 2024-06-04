晶技5月營收將略低於4月約1% 相較去年同期有2成增幅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-04 14:46

晶技 (3042-TW) 2024 年可望迎來市場需求的復甦，第一季可望成爲全年營運谷底，業績呈現逐步攀升走勢，但在消費性電子產品仍在去化庫存的第二季淡季中，初估晶技 5 月營收略低於 4 月 9.95 億元約 1%，但依此一估算數字計算，仍較去年同月的 8.09 億元大幅成長約 2 成。

同時，依晶技目前的產品出貨進度來看，2024 年第二季營收將較第一季的 27.54 億元成長約 5%，也較去年同期的 24.26 億元成長 2 成，而下半年將進入市場的旺季。晶技表示，包括印尼廠及寧波的新建車用元件專用廠，分別在第四季及第三季加入挹注營收。

晶技 2024 年第二季起的營運並以車用需求端的能見度最佳，目前的訂單能見直透下半年的 7 月，新建寧波車用元件專用廠機電工程預計本季完成。就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，公司內部估算應是小增。

晶技看 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，同時，在非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季完成廠區機電全部工程。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升到 20%，也有助獲利能力因此向上大幅提高。

晶技公布最新自結獲利，2024 年 4 月營收爲 9.94 億元，月增 4.44%，年增 25.6%，單月毛利率 36.07%，稅前盈餘爲 2.15 億元，月減 12.03%，年增 45.6%，每股稅前盈餘為 0.69 元。

晶技 2024 年 1-4 月營收 37.48 億元，年增 21.31%，自結稅前盈餘 8.65 億元，年增 71.7%，每股稅前盈餘 2.79 元。