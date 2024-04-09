旺矽VPC需求強 3月營收飆歷史次高 Q1達20億元也寫同期高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-09 20:05

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (9) 日公告最新營收，受惠垂直式探針卡 (VPC) 需求暢旺，3 月營收一舉創下歷史次高、達 7.41 億元，月增 19.81%，年增 19.56%，連帶拉抬第一季合併營收 20.47 億元，季減 6.79%，年增 14.75%，改寫同期新高，也是歷史第三高。

旺矽目前已是懸臂式探針卡 (CPC) 與垂直式探針卡 (VPC) 的全球龍頭，受惠 AI 晶片需求強勁，加上客戶囊括全球 AI 晶片大廠，如兩家美系網通晶片大廠以及美系 GPU 業者等，在眾多客戶案件挹注下，也帶動旺矽 VPC 業績強勁成長。

旺矽近年也積極耕耘市場規模最大的 MEMS 探針卡，歷經多年耕耘，也首度拿下手機晶片大廠訂單，效益可望在第二季、第三季開始顯現，成為今年營運另一動能。