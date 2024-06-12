華城樂觀看外銷市場 擴大新產能觀音三廠明年Q2投產

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-06-13 11:59

重電廠華城 (1519-TW) 今 (12) 日召開股東會，總經理許逸徳指出，目前觀察接單速率沒有趨緩，樂觀看外銷市場，法人預估將帶動今年毛利、業績成長。另外，為因應變壓器強勁需求，華城持續擴大產能，觀音三廠預期明年第一季完工，第二季投產。

華城提到，累計今年 1 至 5 月，外銷產品比重約占 45 至 50%，且持續成長當中，明年占比有望突破 5 成。許逸徳認為，重電產業有資本密集、技術密集的特性，且需長期耕耘才能取得客戶信任，很高興華城可以成為產業中的領頭羊。

華城目前有中壢廠、觀音二廠，以及台中廠，為提高變壓器的產能與競爭力，華城持續擴廠因應，公告再斥資 8.8 億元興建觀音三廠，預估明年第一季完工、第二季開始投產。

華城說明，中壢廠主要生產小型配電變壓器，觀音二廠則生產中大型變壓器，台中廠則是生產超高壓變壓器，為東南亞唯一可以生產 500kV 的廠家。觀音三廠方面，未來除了用於填補小型變壓器產能，同時也會生產中小型、中大型的變壓器。

華城持續優化產線、進行能耗管理，觀音二廠在產能不變的情況下，只要專注生產 161kV 至 345kV 的變壓器，就可以提高 3 成的產值。台中廠的增租土地由 4 公頃增加至 5 公頃，且距離台中港近，擁有運輸上的優勢，每一次出貨約可減少 1500 至 2500 萬的成本，許逸徳看好台中廠的發展前景。因此，未來四個廠各司其職，整體產值可望突破百億。

資本支出方面，過去華城資本支出約兩三千萬，今年因為有擴廠需求，預估今年資本支出約 10 億元。