〈華新科法說〉明年AI PC爆發展望樂觀 營運可望重返全盛時期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-13 16:28

被動元件廠華新科 (2492-TW) 經營團隊今 (13) 日表示，明年看起來會比今年樂觀，營運可望回到全盛時期水準，包括 AI PC 進入成熟期、切入 AI 伺服器高階電源應用、電動車持續增加，都會帶動被動元件需求。

華新科表示，今年 AI 伺服器、AI PC 剛起步，雖然短期會膨脹很多倍，但對被動元件來說還是很有限，不過，明年在 AI 高階晶片和先進封裝擴產下，AI PC 將進入成熟期。

華新科進一步指出，AI PC 不是輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 晶片，靠的是英特爾 (Intel)、超微 (AMD) 的晶片，甚至聯發科都有相關晶片，只要晶片、封裝產能開出，AI PC 可以比較大量的產出，AI 智慧手機則還沒那麼快。

AI 伺服器布局上，華新科也透過 OEM 客戶切入高階 AI 伺服器電源應用，經營團隊表示，過往伺服器電源工率可能只要幾百瓦，但 AI 伺服器 3000、4000 瓦，甚至到 6000 瓦都有，對高壓電容的需求大增，這一塊華新科在全球算數一數二的。