〈企業徵才〉AI正輝黃！帶動電子5哥擴大徵才 網友問卦「科技業有這麼好？」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 10:34

AI 伺服器需求旺，相關業者積極增加產能，更大幅擴編人力，包括廣達、仁寶、英業達等知名代工廠合計要找徵才 2500 名研發人員，有網友在論壇發文「科技業真的這麼好嗎？」引起正反不同迴響。

該篇 Po 文指出科技業會面臨中年失業，被年輕的員工取代，如果沒有晉升主管，就會被瘋狂裁員、離職，其次生活沒有品質，每天都寫一些程式整天看電腦，再者，進科技業主要就是趁年輕多賺一點，彌補未來被裁員的風險，直到中年可以好好養老，又能給孩子很多錢，下一代會很感謝。

此文一出引發網友紛紛留言蓋樓，有人「逆風挺！人在新竹長大，園區中年失業比例比想像高」、「沒報導不代表平常沒有裁年紀大的員工，那個都是日常進行式，只有一次裁比較多人媒體才會報導」、「現在好像所有人一股腦都想往科技業擠，但別忘了有高峰就有低谷 景氣是會循環的」、「身在科技業的確看到 50 以上的在公司內部人數很少」。

另有一派網友則認為，工程師薪水相較其他工作已經優渥許多，「很多科技業 40 幾歲就半退休，花很多時間炒股票跟炒房」、「科技業 10 年可以賺一般人 40 年的薪水，被裁員也沒事，都賺起來放」、「我不是科技業，但是付出的時間生活品質跟壓力，科技業薪水相較之下給的是真多」、「那其他非科技業的就不會被裁員？」、「工程師相較律師醫師，好處就是門檻相對低，沒有硬性的成績要求，薪資又比中位數高不少，是普通人想要小康的最佳解方」。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI 教父黃仁勳來台的一舉一動，讓世人看到「台灣力量」驚艷全球，充分展現出台灣在半導體和 AI 市場中的地位，國內人才濟濟，根據 1111 人力銀行資料庫顯示，目前有高達近 8 萬個工程師的工作機會，以碩士畢業的工程師而言，若能卡進科技大廠，百萬年薪只是樓地板行情，而原 Po 憂心未來面臨裁員風險，以目前 AI 當道引領風潮的熱度來說，理工背景人才依舊炙手可熱。