〈財委會質詢〉新壽、三商壽財業務改善2大問題 保險局6月底前完成溝通

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 12:40

新光金子公司新光人壽及三商美邦人壽日前提出財業務改善計畫，多名立委於財委會上關切審核進度，金管會保險局長施瓊華今 (12) 日表示，已與公司約時間進一步溝通，預計 6 月底完成，溝通的二大重點就是時程及實行性，增資能否在合理期限內完成，希望正向發展，若公司有改善的誠意，就不會立即祭出處分。

金管會主委彭金隆今天上午前往立法院財委會業務報告並備質詢，國民黨立委李彥秀關切新壽及三商壽最新的財業務改善計畫，施瓊華說明，已進行審查，有跟公司約時間再溝通，對方提出一些具體的增資計畫，有在評估可行性及時程，但要請他們再具體一點，沒問題的話就會核定了。

施瓊華說，有一些方向上確實有提出來，具體時程是否能達到合理的標準，這方面仍在溝通，預計 6 月底就會完成溝通。

施瓊華會中受訪時指出，新壽籌資管道包括增資及發債，要去了解公司具體時程是什麼時候，有沒有辦法在合理期限內完成，都要去追蹤，時程及實行性這是二大最主要的問題。

施瓊華說明，所謂「合理的期限」，也就是說，新壽提出的增資時程，包括何時提報董事會、股東會，大概需要多少的時間，否則只是提出、沒有行動是不行的。

施瓊華坦言，新壽、三商壽兩家增資時程，6 月一定是來不及，有可能落在下半年，現在就要計算一下，合理的期限是什麼時候，看看 8 月、8 月底來不來得及。

至於新壽已經連續三期 RBC 未達法定標準，接下來是否會面臨行政處分，施瓊華表示，如果能在合理期間完成，縱使沒有達標，我們也會認為公司有改善的誠意，就不會馬上開罰，簡單說，就是要看公司努力的情形，對方承諾了就要做到。