美CPI、Fed利率決策推動 美元有望寫下今年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-12 02:20

由於市場猜測周三 (12 日) 美國通膨數據和聯準會利率決策將增加需求，美元一路往今年新高攀升。

受上周美國就業成長報告和歐洲政治動盪推動，彭博美元指數周二 (11 日) 連續第四個交易日上漲，在此期間累積上漲 1.2%。該指數目前較 4 月 19 日創下今年新高低 0.3% 左右，有望收在 7 個多月來高點。

摩根大通證券駐紐約的外匯策略師 Patrick Locke 受訪時表示：「如果鮑爾同意，明天是美元延續近期漲勢的真正機會。有理由預期消費者物價指數 (CPI) 和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對美元都將偏向看漲 / 偏鷹派，幫助美元橫掃戰術 3 連勝。他指的是即將公布的 CPI 報告、利率決策以及上周五的非農幫助美元一路上攻。

Locke 指出，本周三出現了一個罕見的情況，即「關鍵宏觀因素」在 FOMC 公布點狀圖的同一天出現。他補充說，在有點狀圖公布的會議前後，美元的表現往往優於沒有點狀圖公布的會議。

市場經濟學家和交易員的預期在年底前降息 1 至 2 次之間搖擺，而 Fed 曾在 3 月預測降息 3 次。Locke 說：「真正的考驗將是，今年是否會取消兩次降息，或者是否會在預測範圍之外大幅上調利率。」

儘管如此，美元的強勢可能會持續數月。

Spectra FX Solutions LLC 總裁、資深外匯交易員 Brent Donnelly 在一份報告中寫道，法國第一輪議會選舉將於 6 月 30 日舉行，沒有人願意在投票時持有歐洲資產。歐元和外圍國家債務面臨的壓力可能會繼續，因為投資人對墨西哥大選過於自滿，這給他們留下創傷。

墨西哥本月初誕生的史上首位女總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 表示，該國司法體系改革提案將是國會首先討論的議題之一，這讓投資人感到恐慌，他們擔心這將削弱對執政黨的限制。

Donnelly 表示，交易員可能「對歐洲消息反應過度，對之前墨西哥消息反應不足」，或許會讓歐元承受壓力，而對美元有利。