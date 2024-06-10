AI助攻！蘋果盤中股價一度漲逾6% 今年以來首次寫下歷史新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-12 00:51
蘋果股價周二 (11 日) 今年以來首次創下歷史新高，也是自去年 12 月以來首個盤中新高紀錄，從今年 4 月低點累積上漲逾 20%，進入技術性牛市，市值增加 5,000 多億美元，總市值重返 3 億美元之上，凸顯投資人對蘋果信心持續改善。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二盤中股價上漲 5.76%，每股暫報 204.25 美元，稍早一度漲逾 6%，達到每股 205.45 美元。
蘋果昨日全球開發者大會 (WWDC) 結束後，股價表現不佳，收盤跌近 2%。根據統計，以往每年 WWDC 當天股價來看，這是蘋果自 2010 年以來最差表現，也是整個 iPhone 時代以來第四差表現。
蘋果在昨日 WWDC 展示一系列人工智慧 (AI) 相關功能，也宣布與 OpenAI 建立合作關係，讓自家語音助理 Siri 整合 ChatGPT-4o，此前許多投資人擔心，在 AI 浪潮中蘋果會落後其他大型科技公司，不過最新的 WWDC 讓蘋果的策略更為明確與清晰。
D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 指出，蘋果的 AI 消息激發消費者替下一代 iPhone 買單的希望，AI 功能可能帶來急需的 iPhone 升級周期，這樣的周期將代表投資人一直渴望的那種成長催化劑。
而且蘋果不僅擁有消費者的訊息，還有他們的信任，可以提供深度整合的功能，而這是獨立聊天應用程式、個人電腦 (PC) 和安卓 (Android) 設備可能無法完全複製的。
因此，D.A. Davidson 將蘋果股價評等從「中性」上調至「買入」。
蘋果股價近來的大幅上漲始於 5 月初的財報，該報告緩解投資人對其營運成長的擔憂，當時蘋果還宣布史上規模最大的股票回購計畫，金額高達 1,100 億美元。受惠於這份財報，5 月是蘋果股價自 2022 年 7 月以來表現最好的一個月。
儘管蘋果股價周二創下歷史新高，但今年以來累計上漲超 6%，仍落後那斯達克 100 指數 13% 的漲幅，而其它大型科技公司，包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US) 皆實現兩位數的漲幅，專注 AI 的晶片製造商輝達 (NVDA-US) 更是飆升 146%，市值一度超過蘋果。
如今「美股七雄」中，只有特斯拉 (TSLA-US) 今年的表現比蘋果更差，其股價已經累計下跌逾 30%。
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