〈美股早盤〉市場情緒謹慎 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 21:41

美股主要指數周二 (11 日) 開低，美國央行展開為期兩天的利率政策會議，市場靜待決策出爐，情緒普遍謹慎。

截稿前，道瓊工業指數跌近 260 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.8%。

由於美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 最新數據和聯準會 (Fed) 利率決策即將出爐，全球投資人正在為本周三 (12 日) 可能出現的另一個動盪交易日做準備。

雖然外界普遍預估決策者將維持利率不變，但官員們對利率的預測卻不那麼確定。根據外媒調查中位數預估，41% 的經濟學家預料決策者將在他們的「點狀圖」中發出兩次降息的訊號，而同樣人數的經濟學家預測只會顯示一次降息或根本不會降息。

Citadel Securities 利率交易主管 Michael De Pass 受訪時表示：「市場在一次或兩次降息之間存在分歧。無論結果如何，都會有一點反應。」

有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》財經記者 Nick Timiraos 昨日發文稱，投資人正密切留意 Fed 官員今年是否會降息一到兩次，但對於決策者來說，關於是否以及何時降息的討論是以後的問題，而不是現在的問題。

另一方面，隨著對歐洲政治動盪的不安加劇，投資人對避險資產的需求上升。交易員留意的是，如果法國總統馬克宏的政黨在即將到來的立法選舉中表現不佳，他可能會考慮辭職。馬克宏隨後表示，他的立場不會受到影響。

定於本月稍後舉行的投票有可能成為馬克宏象徵性經濟政策的最終攤牌，自他 2017 年上任以來，這些政策在很大程度上讓投資人放心。極右翼對手在上周末的歐洲議會選舉中贏得最多的法國選票，馬克宏周一宣布舉行選舉。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示：「法國議會可能由極右翼領導的風險，可能會將注意力集中在法國慘淡的財政狀況上，這可能會撼動歐元。我們認為，法國政治是歐元將在更長時間內保持低位的另一個原因。」

截至台北時間周二（11 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.94%，至每股 196.88 美元

根據 Wedbush 的報告，蘋果此次 WWDC 展示諸多軟體增強功能，再次彰顯其技術實力，預估在今年稍後發布的 iPhone 16 引領下，蘋果將迎來為期 6-9 個月的強勁產品周期。該行維持對蘋果的「增持」評等並設定每股 275 美元的目標價，相較於昨日收盤 193.12 美元有 42.40% 的看漲空間。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 122.58 美元

輝達「一拆十」後首個交易日股價小漲 0.75%，收 121.79 每股美元，市值 3 兆美元，而蘋果市值為 2.96 兆美元。金融服務公司 eToro 分析師 Ben Laidler 表示，輝達拆股後，可能會成為道瓊指數成分股，這可能會將目前權重較低的晶片股英特爾 (INTC-US) 擠出該指數。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 1.11%，至每股 48.10 美元

通用汽車得益於電動車業務獲利能力提升，批准一項新的 60 億美元股票回購計畫。此外，該公司曾在 4 月宣布將股息提高 33% 至每股 0.12 美元，接連的好消息提振投資人信心，美股開盤前股價跟著走高。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 NFIB 小型企業信心指數報 90.8，預期 89.8，前值 89.7

華爾街分析：