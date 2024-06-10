無畏歐盟電動車關稅調查 中國乘聯會稱不影響車商歐洲發展

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 20:15

中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 周二 (11 日) 表示，歐盟對中國電動車進行反補貼調查不會影響中國車商在歐洲的投資計畫，乘聯會秘書長崔東樹說：「中國企業將繼續堅定不移地在歐洲發展，融入當地市場。」

歐盟指控中國車商不公平的從國家補貼中受惠，同時指責這些車商向歐洲傾銷過剩產品，對此中國則予以否認。據了解，歐盟執委會將在本周宣布計劃對中國電動車徵收的關稅，不過此舉可能會引來中國的報復。

崔東樹說：「傳統的汽車製造業在歐洲創造就業方面發揮著重要作用…… 中國企業不會採取激進措施或低價舉措來破壞歐洲的就業穩定。」

另一方面，日前土耳其上周六宣布對中國進口汽車徵收 40% 的關稅，而美國上個月表示將中國進口電動車關稅從 25% 提高到 100%。

與此同時，乘聯會同日公布數據顯示，5 月中國乘用車市場車輛銷售年減 1.9% 至 171 萬輛，月增 11.4%，今年以來累積銷售 807.3 萬輛，年增 5.7%。至於電動車方面，5 月一共銷售 80.4 萬輛，年增 38.5%，月增 18.7%；5 月出口 9.4 萬輛，年減 4.0%、月減 18.8%。

崔東樹對此表示，5 月後中國電動車價格戰已有趨緩，接下來有望回歸以促銷為主的常態，不太可能會出現動輒大幅降價 20% 的情況。

不過，中國新能源汽車的銷售得受惠中國政府今年 112 億元 (15.5 億美元) 的以舊換新補貼計劃，這與汽油車需求的持續下降形成了鮮明對比。

對於電動車 5 月銷量年增近 4 成，有分析指出，到目前為止激烈的競爭和歐盟關稅的威脅 (中國稱之為保護主義) 幾乎沒有阻止中國電動車製造商提高產量和開拓海外市場。