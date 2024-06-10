OPEC仍估石油需求走強 增產不會擾亂市場

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-11 22:30

石油輸出國組織 (OPEC) 周二 (11 日) 公布最新月報顯示，該組織維持上月對今、明年全球經濟成長和石油需求預測，儘管今年第一季需求低於預期，但旅遊和服務業將支撐今年下半年的需求。另外 OPEC 也表示，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 有能力在不擾亂全球石油市場情況下，恢復或增加市場供應。

OPEC 將今年第二季原油需求預測上調每日 5 萬桶，全年石油需求成長預測仍然維持每日 220 萬桶不變。

展望未來，OPEC 預估今年下半年全球石油需求平均比去年同期成長每日 230 萬桶，與上月預測持平，比上半年每日多出 15 萬桶。

另外，OPEC 預估今年全球石油需求平均將達到每日 1.045 億桶，而 2025 年全球石油需求成長預測維持在每日 180 萬桶不變。

值得注意的是，OPEC 預估航空燃油和汽油將成為經合組織 (OECD) 國家夏季旅遊旺季的主要推動力，在經合組織國家外，預料中國將引領需求成長，主要是受惠航空旅遊復甦和製造業改善。

分析師認為，油價要實現更持久的復甦，需要基本面支撐消息。OPEC + 已達成初步協議，同意延長其減產政策至 2025 年，9 月底起逐步取消自願額外減產。該消息引發石油市場拋售，加劇幾個月來石油一直經歷的看空情緒。

OPEC 在本次月報中表示：「投機性拋售、地緣政治風險緩解預期、央行貨幣政策不確定性、好壞參半的經濟指標打壓市場情緒，導致原油期貨價格下跌。整個 5 月的投機性拋售導致價格下跌，市場波動加劇。」

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.17% 至每桶 81.49 美元；7 月到期的西德州原油期貨下跌 0.27% 至每桶 77.54 美元，雙雙扭轉 OPEC 月報剛公布時的上漲態勢。

OPEC + 能不影響油市恢復或增加供應

至於供應方面， OPEC 維持對非 OPEC + 國家 2024 年石油供應每日成長 120 萬桶的預測，並表示預估成長的主要動力將是美國、加拿大、巴西和挪威。OPEC 也維持 2025 年石油供應每日成長 110 萬桶的預測。

OPEC 還表示，OPEC + 有能力在不擾亂全球石油市場和不造成石油庫存積壓的情況下，恢復或增加石油供應。

具體來說，OPEC 預估在第三季，這個由 22 個國家組成的聯盟將需要每天提供 4,360 萬桶石油，這比他們上個月的產量高出約 270 萬桶。

這表明 OPEC 對全球石油需求的恢復和成長持樂觀態度，並相信即使增加供應，市場也能夠吸收這些額外的石油，而不會導致價格崩潰或庫存過剩。

OPEC 對於全球石油需求的遠高於其他機構的預測，將於本周三 (12 日) 發布石油月報的國際能源總署(IEA)，目前預估今年石油需求每日成長僅 110 萬桶，明年為每日 120 萬桶。

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