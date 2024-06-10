〈房產〉新青安助攻 今年第一季20-35歲房貸族大增48%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 17:24

根據聯徵中心第一季房貸資料顯示，今年第一季房貸件數 5.48 萬件，年增 39%，統計各年齡層的房貸新增樣本數資料，成長最多的是 20-25 歲，房貸件數年增 51%，25-30 與 30-35 歲同樣年增 47%，其中 3545 歲則是申請房貸數量最多，樣本數高達 2 萬件，且年增幅度約為 38%，顯示在新青安房貸的助攻下，首購買氣的確踴躍。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，新青安政策給予首購族相當優惠，加上台股資金行情與通膨預期，更讓買盤動能強勁，除了首購受到政策支持外，房價上漲也會激勵換屋族群出爐，因此統計 20-50 歲的購屋族群房貸新增數量都較去年同期出現 3 成以上的成長幅度。

聯徵中心資料顯示，今年第一季 20-35 歲的年齡層房貸族增加最為顯著，且購屋總價比一年前多出 110-124 萬元，30-35 歲新增樣本 9550 件，年增 47%，25-30 歲新增樣本 6077 件，年增 47%，20-25 歲則是新增樣本 1741 件，年增 51%，不過市場上還是以 35-45 歲購屋族群最多，35-40 歲新增樣本 1 萬件，年增 38%，40-45 歲同樣新增 1 萬件樣本，年增率達 37%。

曾敬德指出，從統計資料可以發現，現在購屋最多的年紀是 30-45 歲，受到晚婚高房價等影響，民眾購屋年齡層一直向後推遲，不過新青安可以最多貸款 40 年期與 5 年寬限期，從去年下半年以來的確協助不少首購族購屋。

同一統計資料也顯示，今年第一季房貸族新增 5 萬 4811 個樣本，寫下 2009 年統計以來單季新高，反映 2023 年第四季到今年第一季的買氣穩定且交屋量大，統計第一季房貸族有三高一低，包括自備款、房貸、房價都創新高，只有房貸戶購屋的面積跌落新低點。

統計顯示，今年第一季聯徵中心新增 5 萬 4811 個房貸族樣本，平均房貸金額 977 萬元，再創歷史新高。