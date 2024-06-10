〈房產〉總價千萬元要買預售屋 嘉義朴子成交量大 雙北只剩淡水入榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 11:07

隨預售屋價格持續走升，想要千萬內買到預售屋越來越難，但是預售市場上仍有機會以總價 1000 萬元預算入手預售屋，房仲業者依今年首季預售屋實價登錄資料，統計全台總價 1000 萬以內的預售屋交易量前十名，嘉義縣朴子市拔得頭籌。

而桃園市、高雄市則是各有 3 個與 4 個行政區入圍前十榜單，而雙北地區僅有淡水區較有機會買到 1000 萬元以內預售屋。

而朴子市因鄰近嘉義科學園區和嘉義高鐵站，在產業與大型開發案等利多題材發酵下，促動該區預售屋買氣暢旺，但在低基期的情況下，民眾仍有機會在朴子市以千萬元的預算內入手預售屋。

台中市梧棲區則以 249 件成交件數名列第二。陳金萍表示，台中梧棲區的預售屋市場火熱有兩個原因：一是緊鄰台中港重劃區，隨著台中港的風電產業逐漸成熟，該區發展備受看好，因此吸引眾多建商積極進場，連而帶動梧棲區的預售屋市場火熱；二是梧棲區的房價基期仍然相對較低，今年 1-3 月平均單價為每坪 26 萬元，千萬內預售屋仍是該區主要交易總價帶，相比台中核心城區總價動輒 2000 萬元相比親民許多，因此吸引不少購屋族群在此置產。

桃園市有楊梅區、觀音區擠進前五，陳金萍指出，桃園觀音區預售屋交易主要集中於草漯重劃區一帶。由於草漯重劃區位處蛋白區，目前平均單價不到 25 萬元，平均總價也僅為 750 萬元左右，房價在前十榜單中最為平易近人，加上鄰近產業聚落，有效吸引就業人口購買，推升觀音區的交易量站穩前五。

高雄市則有三民區以 235 件成交件數排名第三。陳金萍指出，三民區是高雄傳統房市熱區，區內生活機能相當成熟，同時具有捷運、台鐵雙軌優勢，未來亦有捷運黃線、紫線行經，交通日趨便利。雖然三民區擁有絕佳的生活機能，但在消費者購屋負擔能力未顯著提升的情況下，三民區的預售屋也出現縮減坪數以控制總價的情況。因此也可以觀察到，三民區擁有最高的平均單價，以及最少的平均坪數。