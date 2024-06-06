〈房產〉營建造價大漲期已過但降不下來 勞務工資漲幅遠高材料

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 19:42

根據主計總處營造工程物價指數統計顯示，營造工程總指數已經趨於穩定，相較於 2021 年大漲 10.94%，2022 年大漲 7.36%，去年的總指數年增率降到 1.74%，不過今年 5 月年增率又攀高到 2.39%，以各項組成中，又以勞務工資漲幅最顯著。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021 與 2022 年房價上漲與造價成本大漲有關，不過近兩年造價已經漲幅趨於穩定，但現在工程案量大，2022 與 2023 總計就有 2057 萬坪的樓地板面積報開工，營建業勞工仍偏向供不應求的狀況，因此統計 5 月勞務類的年增率仍維持接近 4% 的表現，遠高於材料類的漲幅。

統計顯示，今年 5 月營造工程的材料類指數年增 1.6%，不過營造工程勞務類年增 3.95%，建築工程指數材料類年增 1.19%，不過勞務類的年增率也高達 3.82%，顯見建築材料的漲幅趨於穩定，但工資仍呈現緩漲趨勢，主要與在建工程太多，工人呈現供不應求的現象。