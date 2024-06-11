創當地紀錄 國雄集團推彰化最大造鎮案

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 09:00

身為工商發達、富豪密集的彰南第一大城，員林近年吸引不少中北部建商前仆後繼到來，台中的老牌建商國雄集團，今年也正式進軍當地，一口氣端出逾 4 千坪基地蓋造鎮大樓，創下彰化整體開發案的紀錄，業者稱，絕無僅有的豐富設施，將為在地購屋族群帶來優質生活。

外地建商未去彰市 先來員林

在鐵路高架化、184 重劃區開闢後，這幾年員林可謂飛速發展，資本雄厚的台中建商紛紛將目光投向彰化，許多家甚至「還沒去彰市、就先進員林」，轉眼間摩天大樓就一棟棟出現，成為在台中之外，中部建商最重要的戰場，也吸引不少周邊鄉鎮人口移入，房市交易熱絡。

大樓案橫掃員林 3 字頭已站穩

據實價登錄統計，近 3 年員林的預售屋交易量逐年增加，在外地建商的推波助瀾下，公寓大廈更早已超越透天成為交易大宗，2021 年預售屋大樓佔比還只有 80%，到 2023 年已高達 92%，蔚為主流，平均交易單價也從 2 年前的 26 萬，成長到今年的 33 萬，漲勢與台中不相上下。

國雄集團新案，位於主幹道東彰路旁。(圖: 業者提供)

國雄集團創立 40 年 鎖定重大建設推案

充足的發展潛力，自然吸引到許多經驗豐富的大建商，國雄就是其一，該集團創立至今已逾 40 年，一向以出色的選地及規劃見長，為了讓客戶能享受日後的便利、增值性，推案幾乎都鄰近重大建設，如即將推出的員林案，就在員集路、東彰路旁，5 分鐘上 76 號道、10 分鐘到高鐵彰化站，南來北往、日常通勤皆便捷。

司法園區、員榮新院區 帶來數千就業機會

業者表示，自員集路往北 5 分鐘，即可到達即將成形的司法園區，全案即將落成；沿著東彰路往北 5 分鐘，則是 2.3 萬坪的員榮醫院新院區，預計 2027 年完工。多達數千個新就業機會，直接在這兩大通勤幹道匯聚，加上區域既有的豐富傳產業、工商服務業，整體潛力無窮。

員榮醫院新院區僅離基地 5 分鐘。取自員榮醫療體系。(圖: 業者提供)

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