〈房產〉購屋苦「三高」！Q1新增房貸族創15年新高 平均每人背貸977萬

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 14:28

依聯徵中心最新資料顯示，今 (2024) 年第一季房貸族新增 5 萬 4811 個樣本，寫下 2009 年統計以來單季新高，反映 2023 年第四季到今年第一季的買氣穩定且交屋量大，統計第一季房貸族有三高一低，包括自備款、房貸、房價都創新高，只有房貸戶購屋的面積跌落新低點。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，從聯徵中心第一季統計房貸資料可以發現，在高房價的狀況下，民眾得準備更多的自備款與背負更重的房貸，只能透過較長年期如 30 年期的房貸降低每月負擔，不過同時間房屋卻越買越小，即使在這樣的狀況下，買氣也並未退散，反而申貸狀況踴躍，與目前市況的買氣熱絡表現一致。

統計顯示，今年第一季聯徵中心新增 5 萬 4811 個房貸族樣本，平均房貸金額 977 萬元，再創歷史新高，平均購屋總價鑑估值為 1355 萬元，等於至少要準備平均 378 萬元的自備款，包括購屋總價與準備的自備款都創下歷史新高，不過更嚴峻的是即使自備款、房貸都創新高，但能買到的坪數卻更少，第一季平均購屋面積 42.7 坪再度寫下歷史新低紀錄。

比較 10 年來變化，今年第一季較 2014 第一季，平均房價多出 344 萬元，且貸款中位數從 73% 增加到 79%，民眾拉高貸款成數與期數方式購屋，不過購屋面積卻少了 4.5 坪，貸款金額也從 689 萬到一直增加到 977 萬元，已經逼近千萬房貸水準。