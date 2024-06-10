英業達AI業務再傳捷報 傳獲Meta大單GB200明年開始貢獻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 14:13

英業達 (2356-TW)AI 事業再傳捷報，原先英業達在北美四大 CSP 中囊括 3 家，包括微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US) 及亞馬遜 (AMZN-US)AWS，如今再斬獲 Meta(META-US) 作為 GB200 伺服器客戶，預計第四季開始出貨，明年放量並貢獻。

英業達與美國 CSP SI(系統整合商)ZT System 代工伺服器業務，並取得微軟、Google 及亞馬遜等伺服器供應鏈訂單，主要以主機板 (L6) 出貨為主。

據悉，此次打入 Meta 同樣攜手 ZT，聚焦代工輝達 (NVDA-US)Blackwell 伺服器，英業達透過墨西哥廠負責 GB200 主機板 (L6) 組裝業務，再由 ZT 進一步組裝及測試 (L10) 與整機系統組裝 (L11)，並以 L10、L11 方式出貨。

市場高度關注 GB200 出貨時程，目前輝達 H100 交期縮短，且英業達 H100 訂單已在第二季出貨，預期今年出貨仍以 H100、H200 為主，GB200 則預計第四季出貨，不過量不大，明年才會放量貢獻。