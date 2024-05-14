〈英業達法說〉Q1獲利10.89億元年增逾2成 EPS 0.3元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 17:25
英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開線上法說會，公布第一季財報，第一季稅後純益 10.89 億元，其中年增超過 2 成，每股純益 0.3 元。
英業達第一季營收 1305.06 億元，季增 2%，年增 9%；毛利率 5.3%，季減 0.4 個百分點，年增 0.4 個百分點；營益率 1.6%，季減 0.4 個百分點，年增 0.5 個百分點。稅後純益 10.89 億元，季減 45.2%，年增 23.8%，每股純益 0.3 元。
若以各產品營收占比來看，第一季電腦相關占 56 至 60%，伺服器相關占 36 至 40%，智能裝置相關則占 1 至 5%。
展望第二季，英業達預期，第二季筆電將有個位數成長，伺服器產品則是維持個位數成長，智慧型裝置方面，因上半年是傳統淡季，下半年成長將較明顯。若以全年度來看，英業達預估，筆電個位數成長，伺服器成長顯著，希望能達到兩位數成長，智慧型裝置則有個位數成長。
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