〈英業達法說〉Q1獲利10.89億元年增逾2成 EPS 0.3元

若以各產品營收占比來看，第一季電腦相關占 56 至 60%，伺服器相關占 36 至 40%，智能裝置相關則占 1 至 5%。

展望第二季，英業達預期，第二季筆電將有個位數成長，伺服器產品則是維持個位數成長，智慧型裝置方面，因上半年是傳統淡季，下半年成長將較明顯。若以全年度來看，英業達預估，筆電個位數成長，伺服器成長顯著，希望能達到兩位數成長，智慧型裝置則有個位數成長。