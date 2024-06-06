〈電子五哥營收〉英業達5月營收創26個月新高 看好全年整體伺服器雙位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 18:59
英業達 (2356-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 521.8 億元，年月雙增，創 26 個月以來新高，同時也寫下歷史同期新高。英業達先前指出，輝達 (NVDA-US)H100 訂單已在第二季出貨，B100 及 GB200 則預計在年底出貨，今年整體伺服器有望達雙位數成長。
英業達 5 月營收 521.8 億元，月增 2.2%，年增 13.3%。累計今年 1 至 5 月營收 2337.24 億元，年增 15.08%。筆電出貨部分，英業達 5 月筆電出貨 170 萬台，月增 13.33%。
市場關心輝達 GB200 出貨，董事長葉力誠日前在 COMPUTEX 表示，英業達為輝達第一批合作夥伴，目前皆符合進度，預期 GB200 機架下半年出貨。
針對 AI PC 部分，葉力誠則認為，需要一些應用才有辦法大力推廣，軟硬體相輔相成，需互相搭配，消費者的接受度提高後，無論在傳統 PC 或 AI PC 都有望進一步推升。
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