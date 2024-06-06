〈電子五哥營收〉英業達5月營收創26個月新高 看好全年整體伺服器雙位數成長

英業達 (2356-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 521.8 億元，年月雙增，創 26 個月以來新高，同時也寫下歷史同期新高。英業達先前指出，輝達 (NVDA-US)H100 訂單已在第二季出貨，B100 及 GB200 則預計在年底出貨，今年整體伺服器有望達雙位數成長。