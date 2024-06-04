〈COMPUTEX〉葉力誠：AI從雲端走向邊緣端 英業達有很大發展機會

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 19:24

英業達 (2356-TW) 董事長葉力誠今 (4) 日出席 COMPUTEX 指出，目前觀察到 AI 技術正在從雲端走向邊緣端，而英業達在邊緣端有相當大的著墨，因此未來在這方面有很大的發展機會。同時，葉力誠也透露，目前在 AI 機器人方面也正在洽談合作機會。

葉力誠表示，在 AI 應用上硬體與軟體是相輔相成，最終目標仍是產品要被消費者所接受，消費者手上的裝置必須能支援算力，因此當 AI 開始被市場接受後，整個 AI 產業都會升級。

葉力誠進一步說明，過去在 AI 產業中大多專注於服務上，現在有更多的 AI 運算或應用，必須從雲端拉到邊緣端。葉力誠以 iPhone 為例，自 iPhone 問世以來，最主要的端點仍是手機。而英業達在邊緣端已有很多著墨，因此未來有很大的發展機會。

葉力誠也透露英業達在 AI 機器人的合作，第一步將鎖定智慧工廠商機，接著是導向工業應用上，未來也不排除服務型的機器人。葉力誠認為，若走向服務型的機器人，市場規模將近一步擴大。