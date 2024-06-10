AI發威! Q1電子零組件營收年增6.8% 增購資產佔56.2%居各業之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 11:10

經濟部統計處今 (11) 日公布 113 年第 1 季製造業投資及營運概況調查統計 ，單季製造業營收季減 10.2%，年減 3.0%，減幅持續收斂，電子產品銷售仍顯疲弱，但受惠人工智慧、高速運算等需求挹注，帶動電子零組件業營收結束連續 4 季負成長，轉為年增 6.8%。電子零組件業在第 1 季固定資產增購 1,862 億元，占製造業之 56.2% 居各業之冠。

統計處指出，113 年第 1 季製造業營業收入 7 兆 2,198 億元，季減 10.2%，年減 3.0%，減幅持續收斂，主因上年同期中國大陸封控解除，比較基期較高，加上消費性電子產品銷售仍顯疲弱所致，惟受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求挹注，致電子零組件業營收結束連續 4 季負成長，轉為年增 6.8%，抵銷部分減幅。

統計處表示，第 1 季製造業國內固定資產增購 3312 億元，季減 20.0%，年減 25.7%，主因高利率及通膨抑制全球經濟成長力道，終端消費需求回升力道遲緩，企業投資動能續呈保守，惟部分廠商為因應 AI 商機及低碳轉型，擴增廠房設施工程，抵銷部分減幅。

按固定資產型態分：113 年第 1 季以機械及雜項設備增購占 72.6% 最多，年減 32.7%；其次為房屋及營建工程占 26.7%，年增 2.4%。

就行業別觀察，以電子零組件業排第一，第 1 季固定資產增購 1,862 億元，占製造業之 56.2% 居各業之冠，年減 38.4%，主因部分廠商產能擴充計畫接近完工，投資規模相對縮小，惟受惠 AI 商機帶動部分記憶體廠增購設備需求，抵銷部分減幅。

展望未來，隨半導體廠商為維持技術領先優勢，持續擴充先進製程及高階封測產能，加以企業因應數位自動化及節能減碳趨勢，持續投入製程升級改善，均可望挹注製造業投資動能，惟全球景氣回升步調緩慢、地緣政治干擾及美中科技爭端等不確定因素猶存，企業資本支出態度仍偏審慎。