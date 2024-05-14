〈英業達法說〉B100、GB200預計年底出貨 各產品表現將優於去年
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 18:28
英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開線上法說，會中指出目前輝達(NVDA-US)H100 訂單已於第二季出貨，B100、GB200 則預計在年底出貨。英業達也指出，除了伺服器，其他產品包括筆電、智慧型裝置等表現都將優於去年。
英業達表示，今年全年整體伺服器仍然成長，希望可以達到雙位數成長的表現，其中傳統伺服器預期成長 3 至 5%，主要的成長動能仍來自 GPU 伺服器。英業達進一步指出，目前 H100 訂單已經在第二季出貨， B100、GB200 則預計在年底出貨，並在明年初放量，後續成長力道仍需觀察 GB200 出貨狀況。客戶類型方面，英業達則指出，CSP 及企業用戶都有，營收比重則以 CSP 略高一些。
車載產品展望部分，英業達則指出，目前仍處於投資階段，現在主要做的是生產線架設以及驗證，不過包括中國上海、台灣、捷克以及墨西哥都有車用專用的 SMT(表面貼裝) 產線，預計今年將超過 10 條產線，不過仍要等待至 2025 至 2026 年才會逐漸開花結果。
至於 AI PC 方面，英業達提到，無論在商用或消費上，應用仍是最關鍵的核心，一旦應用效能出現後，便有望帶動換機潮推升需求。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇