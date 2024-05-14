〈英業達法說〉B100、GB200預計年底出貨 各產品表現將優於去年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-14 18:28

英業達表示，今年全年整體伺服器仍然成長，希望可以達到雙位數成長的表現，其中傳統伺服器預期成長 3 至 5%，主要的成長動能仍來自 GPU 伺服器。英業達進一步指出，目前 H100 訂單已經在第二季出貨， B100、GB200 則預計在年底出貨，並在明年初放量，後續成長力道仍需觀察 GB200 出貨狀況。客戶類型方面，英業達則指出，CSP 及企業用戶都有，營收比重則以 CSP 略高一些。

車載產品展望部分，英業達則指出，目前仍處於投資階段，現在主要做的是生產線架設以及驗證，不過包括中國上海、台灣、捷克以及墨西哥都有車用專用的 SMT(表面貼裝) 產線，預計今年將超過 10 條產線，不過仍要等待至 2025 至 2026 年才會逐漸開花結果。