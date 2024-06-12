營收速報 - 弘裕(1474)5月營收2.55億元年增率高達31.59％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15
今年1-5月累計營收為12.61億元，累計年增率26.29%。
最新價為13.95元，近5日股價上漲0.71%，相關紡織纖維上漲3.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+177 張
- 外資買賣超：+172 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.55億
|32%
|-6%
|24/4
|2.70億
|48%
|-11%
|24/3
|3.02億
|26%
|75%
|24/2
|1.73億
|-27%
|-34%
|24/1
|2.60億
|79%
|-1%
|23/12
|2.63億
|17%
|-5%
弘裕(1474-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種塑膠製品之加工製造買賣。各種棉毛絲纖維織品之製造代織,買賣,印染,整理及加工內外銷。有關行紀業務進出口貿易事業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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