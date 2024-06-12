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鉅亨速報

營收速報 - 弘裕(1474)5月營收2.55億元年增率高達31.59％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15

弘裕(1474-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.55億元，年增率31.59%，月增率-5.53%。

今年1-5月累計營收為12.61億元，累計年增率26.29%。

最新價為13.95元，近5日股價上漲0.71%，相關紡織纖維上漲3.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+177 張
  • 外資買賣超：+172 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.55億 32% -6%
24/4 2.70億 48% -11%
24/3 3.02億 26% 75%
24/2 1.73億 -27% -34%
24/1 2.60億 79% -1%
23/12 2.63億 17% -5%

弘裕(1474-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種塑膠製品之加工製造買賣。各種棉毛絲纖維織品之製造代織,買賣,印染,整理及加工內外銷。有關行紀業務進出口貿易事業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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