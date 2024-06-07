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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vir Biotechnology Inc(VIR-US)EPS預估下修至-3.49元，預估目標價為19.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:14

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vir Biotechnology Inc(VIR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.42元下修至-3.49元，其中最高估值-2.61元，最低估值-4.03元，預估目標價為19.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.61(-2.61)-2.46-1.57-0.99
最低值-4.03(-4.03)-5.6-6.3-4.6
平均值-3.49(-3.39)-3.95-3.65-2.82
中位數-3.49(-3.42)-3.88-3.76-2.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.39億1.06億1.10億6.48億
最低值5,640萬0.001,500萬4,000萬
平均值8,045萬3,854萬5,580萬2.12億
中位數7,294萬2,830萬5,009萬8,075萬

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.76-2.513.963.83-4.59
營業收入809萬7,637萬10.95億16.16億8,618萬

詳細資訊請看美股內頁：
Vir Biotechnology Inc(VIR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSVIR

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