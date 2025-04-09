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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精IFF-US的目標價調降至95元，幅度約4.04%

鉅亨網新聞中心 2025-04-09 04:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對國際香料香精(IFF-US)提出目標價估值：中位數由99元下修至95元，調降幅度4.04%。其中最高估值110元，最低估值77元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予國際香料香精評價：積極樂觀17位、保持中立5位、保守悲觀2位。

國際香料香精今(9日)收盤價為66.16元。近5日股價下跌4.04%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IFF市場預估目標價

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