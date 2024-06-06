鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vir Biotechnology Inc(VIR-US)EPS預估下修至-3.49元，預估目標價為19.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vir Biotechnology Inc(VIR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.42元下修至-3.49元，其中最高估值-2.61元，最低估值-4.03元，預估目標價為19.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.61(-2.61)
|-2.46
|-1.57
|-0.99
|最低值
|-4.03(-4.03)
|-5.6
|-6.3
|-4.6
|平均值
|-3.49(-3.39)
|-3.95
|-3.65
|-2.82
|中位數
|-3.49(-3.42)
|-3.88
|-3.76
|-2.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.39億
|1.06億
|1.10億
|6.48億
|最低值
|5,640萬
|0.00
|1,500萬
|4,000萬
|平均值
|8,045萬
|3,854萬
|5,580萬
|2.12億
|中位數
|7,294萬
|2,830萬
|5,009萬
|8,075萬
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.76
|-2.51
|3.96
|3.83
|-4.59
|營業收入
|809萬
|7,637萬
|10.95億
|16.16億
|8,618萬
詳細資訊請看美股內頁：
Vir Biotechnology Inc(VIR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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