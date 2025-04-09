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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藝康集團ECL-US的目標價調降至285元，幅度約3.06%

鉅亨網新聞中心 2025-04-09 04:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對藝康集團(ECL-US)提出目標價估值：中位數由294元下修至285元，調降幅度3.06%。其中最高估值313元，最低估值252元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予藝康集團評價：積極樂觀13位、保持中立15位、保守悲觀1位。

藝康集團今(9日)收盤價為223.72元。近5日股價下跌3.06%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ECL市場預估目標價

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