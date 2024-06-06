日本房市不斷看漲 連馬雲旗下雲峰基金也準備進軍

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:34

《彭博資訊》日前援引消息人士報導，高盛負責房地產投資業務的前日本高管田中瀇即將加入由阿里巴巴創辦人馬雲支持的私募股權公司雲峰基金，負責日本房地產投資業務，打算投資日本房地產 1000 億日元 (約 215 億台幣)

根據雲鋒基金網站介紹，雲鋒基金主要關注硬科技、企業服務、綠色能源、現代農業、生物科技、消費等領域，和創業企業一起推動技術創新與永續發展，幫忙產業重塑與升級，但此次卻關注日本房地產。

上述消息傳出之際，日本房市正蓬勃發展，房價不斷走漲。雲鋒基金的擴張計畫顯示對日本房市的信心。隨著全球經濟逐漸復甦，房地產投資被視為一個具有潛力的領域。

根據日本不動產研究所發表的東京首都圈房市報告，東京首都圈平均房價達到 7662 萬日元 (約 1638 萬台幣)，市中心 23 個區新屋均價更突破 1 億日元 (約 2112 萬台幣），尤其是六本木地區，當地一間實用面積為 80 平方公尺的中古屋，2019 年時才賣 1.8 億日元，今年已漲到 4 億日元 (約 8550 萬台幣)。

此外，面向東京灣晴海地區同樣面積的海景房 2019 年賣 8000 萬日元，今年漲到 1.4 億日元 (約台幣 2990 萬元)。

日本不動產研究所指出，今年 4 月東京首都圈新建公寓大樓僅賣出 972 戶，年減 42%，但這不是因為沒人買，而是因為沒有成屋可買，房子還在興建中，想買東京市中心高級公寓大樓必須等上 2 年才能入住。

日本政府周二 (4 日) 甚至批准設立面向外資的金融與資產運用特區，大阪、東京、福岡與北海道都將敞開大門，並提供能在短時間取得日本綠卡的投資簽證，吸引海外投資者帶錢到日本投資金融業。