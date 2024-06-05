〈房產〉捷運聯開宅創單價突破200萬新天價 這社區再度衝破天花板

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 13:03

捷運共構案不僅交通方便，還有「到站即到家」的優勢，生活機能條件強，房價也更具可塑性。根據最新實價揭露，今年 4 月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價 2 億元、單價 211.8 萬元，不但單價創社區新高，也刷新捷運共構案的單價新天花板。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，「首泰信義」2022 年單價 202.3 萬元的高樓層交易，就創下捷運共構案成交單價首破 200 萬元的紀錄，如今更高樓層的戶別，再度推升共構案的價格新高，可說是捷運聯開案的房價造浪者。該案單價之所以遙遙領先其他捷運聯開案，主要是台北市過去幾年，新開通的捷運路網不多，因此少有新聯開案釋出，使該案成為當前台北市最新穎的聯開共構案；加上該案採高規格的豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，因此價格表現為捷運聯開案的重中之重。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄以來，台北捷運共構案成交單價最高的前五名社區，有三個社區位在捷運淡水信義線上、兩個社區位在捷運板南線上，其中第二名是東門站的「信義京華苑」，頂樓戶單價 163.9 萬元；第三名為忠孝復興站「EAT 國際館」，社區最高單價 158 萬元；第四、五名分別為捷運中山站的「JR 中山綻」每坪 152.4 萬元，以及永春站「EAT 時尚館」單價 151.6 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，進入榜單的捷運共構案當中，三到五名的社區，都以 30 坪內的小坪數居多，其中「EAT 國際館」和「EAT 時尚館」採挑高設計，使用空間彈性大，租金投報表現也不錯，吸引單身貴族或小家庭的目光。