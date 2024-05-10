〈電子五哥營收〉和碩4月營收月增近2成 看好Q2筆電出貨季增2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 17:42

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收 896.76 億元，月增近 2 成。和碩營運團隊表示，持續看好三大產品線陸續推出新品後，進一步帶動整體營運表現，其中也看好筆電出貨季增 2 成。

和碩 4 月營收 896.76 億元，月增 19.97%，年減 16.51%。累計今年 1 至 4 月營收 3400.75 億元，年減 20.09%。筆電出貨部分，和碩 4 月筆電出貨 55 萬台，月減 15.38%，年減 4.3%。和碩說明，由於 3 月適逢季底效應，客戶拉貨力道較強墊高基期，使得 4 月筆電出貨呈現月減，不過仍看好第二季筆電出貨將季對季成長 20%。

和碩積極布局車用領域，將於下周二 (17 日) 與恩智浦舉辦車用電子聯合實驗室啟動儀式記者會，和碩共同執行長鄭光志、和碩車用事業處總經理賴哲彥，以及恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群都將現身。