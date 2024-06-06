集保結算所獲全臺首家CBPR認證 個資保護再升級

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-07 20:02

集保結算所通過亞太經濟合作 (APEC)「跨境隱私規則」(Cross Border Privacy Rules, CBPR) 驗證，今 (7) 日由資策會頒發證書，成為臺灣首家取得認證的企業，個資保護再升級，樹立金融個資保護新典範。

集保結算所總經理陳德鄉表示，個資保護是資本市場穩健運行的基石，CBPR 不僅是認證，更是對集保結算所戮力投入個資保護工作的肯定。

集保結算所負責保管處理全國證券、期貨、短期票券、基金及跨境有價證券等涉及個別投資人的重要資料，因此必須透過系統化的隱私保護政策及資料安全措施，以確保投資人的財產資料安全與隱私保護。

此外，取得認證代表集保結算所個資管理能力已接軌國際標準，將來如與 APEC 會員國辦理跨境個資傳輸作業，即可直接接軌當地個資傳輸的法規要求，有效降低法遵成本。

APEC 鑒於全球跨境資料交換日益頻繁，企業對於個資保護議題更加重視，因此共同研訂 CBPR 為區域市場共同遵循的國際標準，以協助會員國建立安全可信賴的跨境隱私規則體系。

我國 CBPR 係由國發會指導推動，並於 110 年由資策會申請成為 APEC 第 9 家跨境隱私保護規則體系的當責機構，取得 CBPR 驗證有助提高跨境隱私保護規格，形塑有利於推動跨境數位貿易的環境。

近期國發會亦協調金管會、經濟部、法務部等 16 個部會加入 CBPR 於 112 年 10 月發布的「全球隱私執法合作協議」，促進 CBPR 成員間跨境隱私執法合作，強化國人個資保障。

集保結算所長期推動個資保護不遺餘力，自 2012 年起導入臺灣個人資料保護與管理制度 (TPIPAS)，並於 2013 年獲經濟部頒發「資料隱私保護標章」，成為臺灣金融業首家導入 TPIPAS 的企業。