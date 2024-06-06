群聯SSD出貨維持高檔 5月營收53.78億元寫同期次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 15:52

NAND 儲存解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (7) 日公佈 5 月營收 53.78 億元，月增 4.29%，年增 67.96%，累計前 5 月營收 270.6 億元，年增達 62.55%， 雙雙改寫同期次高。

群聯指出，5 月 SSD 控制晶片累計出貨量年增達 52%，其中，PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增率達 78%，刷新歷史單月新高；累計前 5 月整體 NAND 儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 也達 56%，刷新歷史同期新高，除了顯示整體市場需求持續緩步回升趨勢不變，也代表群聯布局企業級 SSD 以及群聯獨家專利技術『aiDAPTIV+』的 AI 落地微調方案也持續擴大出貨。

群聯執行長潘健成表示，雖然群聯曾提到零售儲存市場 (Retail Storage Market) 需求放緩，但群聯在非零售市場 (Non-Retail) 的整體營收貢獻已經穩定超過 70% 以上；換言之，群聯在中高階與高附加價值的 NAND 儲存市場的布局，對群聯的長期營收成長與獲利提升是更加的重要，這也是群聯去年整體儲存市場需求艱困期間依舊維持穩定獲利的主因。

潘健成強調，今年 Computex 感受到市場對群聯的全球獨家專利方案『aiDAPTIV+』的熱烈詢問度，表示市場對於生成式 AI 落地微調運算以及 AI 落地應用存在剛性需求。