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科技巨頭來台設點產生虹吸效應 緯穎董座洪麗寗：亦喜亦憂

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 15:51

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緯穎董事長洪麗寗。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗與緯創 (3231-TW) 執行長林建勳，今 (7) 日出席台北市政府簽約儀式，談到倘若輝達 (NVDA-US) 或 AMD(AMD-US) 等科技巨頭來台設點，洪麗寗認為，科技巨頭來台會產生虹吸效應，但仍須面對電力與人才問題，亦喜亦憂。 

洪麗寗表示，台北內湖的新企業總部大樓會在 2027 年完工，但也擔憂屆時空間、電力是否不足，因此為了有效利用空間與電力，會將一部分實驗室移至南科園區，可以彈性利用空間與電力。 

馬來西亞新廠方面，林建勳表示，第一廠已經開始運營，第二廠則預計下半年完工並開始運營，也將視情況決定是否興建第三廠。墨西哥華勒斯廠部分，也已經開始貢獻。 

林建勳進一步提到人才短缺問題，包括硬體、軟體工程師等都有人才方面的需求，希望各方面人才加入緯創，林建勳認為，緯創無論在薪資、福利等企業文化都很好，藉此吸引人才加入。 

關於輝達、AMD 等科技巨頭皆考慮來台設立研發中心，對此洪麗寗說「一則以喜，一則以憂」，喜是科技巨頭來台可以產生虹吸效應，憂則是人才不足的問題，期盼台灣可以培養更多這方面的人才，有更多年輕人加入。 

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緯創緯穎AI人才電力

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