科技巨頭來台設點產生虹吸效應 緯穎董座洪麗寗：亦喜亦憂

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 15:51

洪麗寗表示，台北內湖的新企業總部大樓會在 2027 年完工，但也擔憂屆時空間、電力是否不足，因此為了有效利用空間與電力，會將一部分實驗室移至南科園區，可以彈性利用空間與電力。

馬來西亞新廠方面，林建勳表示，第一廠已經開始運營，第二廠則預計下半年完工並開始運營，也將視情況決定是否興建第三廠。墨西哥華勒斯廠部分，也已經開始貢獻。

林建勳進一步提到人才短缺問題，包括硬體、軟體工程師等都有人才方面的需求，希望各方面人才加入緯創，林建勳認為，緯創無論在薪資、福利等企業文化都很好，藉此吸引人才加入。