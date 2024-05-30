〈緯創股東會〉今年AI產品3位數成長目標不變 伺服器獲利占比有望過半

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-30 12:58

緯創 (3231-TW) 今 (30) 日召開股東會，會後總經理林建勳接受媒體訪問，談到 AI 伺服器相關展望，今年在 AI 相關產品的出貨量或是營業額 3 位數成長目標不變，且預期 AI 加上伺服器獲利占比有望超過 5 成。

林建勳表示，今年 AI 相關產品無論在出貨量或營業額皆會有三位數的成長，且 AI 相關產品將占整體公司營收達雙位數。林建勳進一步提到，去年因為缺料影響出貨量，使得比重較低，不過今年隨著缺料問題緩解，推升 AI 相關產品比重。

林建勳指出，目前緯創 PC 營收占比還是最大宗，因此伺服器相關營收比重要過半還需要一段時間。不過林建勳表示，目前在 AI 相關產品進度超前，今年在 AI 及伺服器獲利有望超過 5 成。

至於一般伺服器展望，林建勳則說明，由於去年 AI 伺服器橫空出世，很多公司轉為轉為發展 AI 伺服器，進一步排擠到一般伺服器，使得去年一般伺服器呈現衰退，雖然目前觀察今年有回溫，但預期一般伺服器年對年持平。