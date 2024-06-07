大立光林恩平：6月拉貨動能與5月相當 7月看來訂單較佳
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-07 13:20
大立光 (3008-TW) 今 (7) 日召開股東會，全部議程 14 分鐘結束，在大立光 5 月營收 34.86 億元，月增 0.83%，年增 32.73%，也爲連續 10 個月營收年成長同時，董事長林恩平在會後指出，6 月拉貨動能與 5 月差不多，7 月以預下訂單來看是比較好，往年產業高峰在 9-11 月，期待 2024 年旺季可以賣得好點。
林恩平並指出，以客戶下單預期來看是樂觀，但是否能賣得好則無法判斷，新機種每年都有，今年數量不會特別多。
林恩平指出，2023 年客戶端新機種陸續在新機種導入稜鏡望遠的架構，目前至少有 2 家客戶在探索塑膠稜鏡的方案，大立光研發的塑膠稜鏡已通過客戶認證，不過今年不會導入；同時，由於去年度客戶採用玻璃稜鏡的解決方案，預期 2024 年還不會使用塑膠稜鏡。
同時，對於大立光遭外商指控的軟體侵權案，林恩平則認為，相信此事是員工的無心之失、會為了捍衛員工而努力，希望原廠尋正道、也就是透過司法解決，司法結果怎麼判、大立光都會遵循。
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