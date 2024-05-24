緯穎GB200最快Q4出貨 預估年底AI伺服器營收占比突破5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-24 16:50

伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長洪麗寗指出，去年第四季 AI 伺服器營收占比已達 2 成，今年將逐季攀升，預估年底營收占比有望突破 5 成。此外，緯穎也聚焦輝達(NVDA-US)GB200 伺服器產品，預期第四季可以出貨。

洪麗寗表示，去年新增一個年度營收貢獻超過 10% 的客戶，優化緯穎的客戶組成。洪麗寗提到，AI 前景不只 3 至 5 年，因此緯穎在客戶布局上重視多樣化，在 GPU、ASIC 也會多方涉獵，注意每一個趨勢。

至於輝達 GB200 伺服器產品方面，洪麗寗則指出，緯穎攜手緯創 (3231-TW) 深化合作，各自發揮最大的效益，預期最快第四季出貨。洪麗寗進一步說明，緯創過去生產伺服器基板，緯穎則負責整機組裝，而緯穎對緯創的產能依賴已降至 1 成左右，不過在過去一年在 AI 伺服器產品中有諸多合作。

洪麗寗舉例，輝達推出搭載 GB200 GPU 的 Blackwell 伺服器，緯穎與緯創在 AI 伺服器上有很多合作，透過各自發揮的效益提供更全面的服務。洪麗寗也說，緯穎新任總經理林威遠過去在緯創時與 GPU 大廠有深厚合作，相信林威遠的經驗可以帶來更好的基礎。