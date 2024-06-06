外資端午長假前轉觀望 賣超98億元調節AI概念股 資金轉進傳金族群
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 17:51
台股今 (7) 日在創高後拉回，震盪下挫 44 點，收在 21858 點，守住昨日低點，不過，外資於端午長假前在期、現貨同步偏空操作，除了減碼期貨多單，現貨市場也瞄準漲多 AI 概念股進行提款，包括台積電 (2330-TW)、緯創 (3231-TW)、金寶 (2312-TW) 與宏碁 (2353-TW)，張數都在 1.3 萬張以上，資金也轉向投入傳產、金融族群。
三大法人合計賣超 108.73 億元，外資由買轉賣、提款 98.55 億元，投信買超 22.23 億元，呈現連六買，自營商賣超 32.42 億元，呈現連八賣；期貨方面，外資同步減碼多單 400 口，未平倉空單口數降至 45310 口。
外資賣超以電子股為主，其中，減碼緯創張數高達 3.6 萬張，位居外資賣超第三名，台積電也有 1.5 萬張，其他如復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 等 ETF 也都遭提款，調節張數 2.2 萬張起跳。
外資也隨著電子股漲多，將資金轉往傳產、金融族群，買超前十名僅有一檔電子股友達 (2409-TW)，其餘大多為傳金類股，新光金 (2888-TW) 張數近 6.3 萬張，元大台灣價值高息 (00949-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW) 也分別有 4.1 萬張、1.8 萬張，中石化 (1314-TW)、中工 (2515-TW) 也有 1.7 萬張以上。
自營商也與外資有志一同，皆看好傳金類股，包括新光金、中石化買超張數各達 3200 張，並同樣調節緯創與金寶，但對中工的看法分歧，自營商賣超 951 張。
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