search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

外資端午長假前轉觀望 賣超98億元調節AI概念股 資金轉進傳金族群

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 17:51

cover image of news article
台股震盪小跌守昨低 外資調節AI概念股 資金轉進傳金族群。(鉅亨網資料照)

台股今 (7) 日在創高後拉回，震盪下挫 44 點，收在 21858 點，守住昨日低點，不過，外資於端午長假前在期、現貨同步偏空操作，除了減碼期貨多單，現貨市場也瞄準漲多 AI 概念股進行提款，包括台積電 (2330-TW)、緯創 (3231-TW)、金寶 (2312-TW) 與宏碁 (2353-TW)，張數都在 1.3 萬張以上，資金也轉向投入傳產、金融族群。

三大法人合計賣超 108.73 億元，外資由買轉賣、提款 98.55 億元，投信買超 22.23 億元，呈現連六買，自營商賣超 32.42 億元，呈現連八賣；期貨方面，外資同步減碼多單 400 口，未平倉空單口數降至 45310 口。

外資賣超以電子股為主，其中，減碼緯創張數高達 3.6 萬張，位居外資賣超第三名，台積電也有 1.5 萬張，其他如復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 等 ETF 也都遭提款，調節張數 2.2 萬張起跳。

外資也隨著電子股漲多，將資金轉往傳產、金融族群，買超前十名僅有一檔電子股友達 (2409-TW)，其餘大多為傳金類股，新光金 (2888-TW) 張數近 6.3 萬張，元大台灣價值高息 (00949-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW) 也分別有 4.1 萬張、1.8 萬張，中石化 (1314-TW)、中工 (2515-TW) 也有 1.7 萬張以上。

自營商也與外資有志一同，皆看好傳金類股，包括新光金、中石化買超張數各達 3200 張，並同樣調節緯創與金寶，但對中工的看法分歧，自營商賣超 951 張。

文章標籤

外資電子台積電創高拉回調節AI傳產金融

相關行情
台股首頁我要存股

台積電879-1.68%
中工17.052.40%
中石化10.12.12%
新光金9.733.73%
友達18.053.44%
﻿宏碁49.65-1.88%
金寶17.7-3.01%
緯創109.5-2.23%
統一台灣高息動能14.730.55%
元大滬深300正213.78-3.50%
復華台灣科技優息20.57-0.15%

相關權證

中石化法興 槓桿10.5
金寶法興 槓桿4.36
台積電法興 槓桿6.32
台積電法興 槓桿6.12
﻿宏碁法興 槓桿11.53
﻿宏碁法興 槓桿10.67
友達法興 槓桿15.68
友達法興 槓桿11.34
緯創法興 槓桿8.1
緯創法興 槓桿7.29
加權指數法興 槓桿4.9
加權指數法興 槓桿4.44

鉅亨贏指標
了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
宏碁

73.91%

勝率
偏弱
緯創

89.47%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
宏碁

73.91%

勝率
偏弱
緯創

89.47%

勝率

#下降三法

中強短弱
宏碁

73.91%

勝率
偏弱
緯創

89.47%

勝率

#V型反轉

偏強
台積電

44.74%

勝率

#波段上揚股

偏強
中工

80%

勝率
偏強
友達

69.23%

勝率




Empty