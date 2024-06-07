緯創、緯穎取得內湖潭美段地上權 共同打造AI科技廊道創造3500個就業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 12:22

緯創 (3231-TW) 總經理林建勳與緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗，今 (7) 日與台北市政府簽署地上權契約，取得內湖區潭美段市有土地地上權，緯穎將在此設立企業總部。緯創與緯穎期盼共同打造 AI 科技廊道，為台北市創造 8000 億的產值，3500 個工作機會。

此次取得的地上權為臺北市內湖區潭美段五小段 35、35-1 地號土地，涵蓋面積達 8160.01 平方公尺 (2468.4 坪)，總金額新台幣 12.28 億元，地上權存續期間為 60 年。基地鄰近內湖科技園區，周邊輕工業、辦公大樓及企業總部林立，且距離緯創內湖行善路辦公區及臺北市數位內容創新中心暨緯創總部僅 1 公里。

緯穎計畫將該土地用於興建總部大樓，滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求。對此，洪麗寗表示，在內湖興建企業總部大樓，對緯穎而言是有意義的里程碑。為因應雲端中心需求，緯穎陸續在南科、馬來西亞等地投資，包括買地、買廠房、買生產設備等，這是第一次花錢蓋總部大樓，同時也期盼新的企業總部大樓能如質、如期、如夢完成。

緯創則在 2021 年取得內湖區舊宗段臺北市數位內容新創中心 BOT 案，除了將進駐緯創企業總部，更透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」三大策略，以高效能 AI 硬體設備驅動臺灣「數位內容」加速創新，打造數位內容產業前往國際發展的最佳平臺，以軟硬整合系統化方案來推動數位內容的進步，帶領臺灣數位內容新創邁向國際市場。