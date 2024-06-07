擴大綠電布局 富邦金控與星星電力簽約導入439萬度綠電

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-07 11:33

富邦金控落實 2040 年海內外營運據點百分百使用綠電之承諾，持續擴大綠電布局，今 (7) 日宣布富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信及富邦期貨等 6 家子公司共同與星星電力簽署合計 439 萬度之綠電採購合約，自 6 月起同步於 76 處辦公及營運據點轉供綠電，並創下台灣金融業綠電布局跨足外島之首例。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以穩健步伐邁向淨零願景，2022 年通過科學基礎減碳目標 (SBT) 審查並成為 RE100(百分之百再生能源倡議) 會員後，持續以具體行動展現履行承諾之決心，自去年 (2023) 成功整合 3 家子公司於 91 處據點、122 個電表同步導入 439.1 萬度綠電，今年再偕同 6 家子公司於 76 處據點、115 個電表新增導入共 439 萬度綠電，導入地點包含富邦產險澎湖通訊處，為台灣金融業外島據點導入綠電之首例。

本次綠電導入除富邦自有之獨用電表，亦有包含非富邦之外部人持有電表及多家企業分攤用電之共用電表，由於此類電表需先行向電表持有人溝通促使其同意富邦導入綠電，經雙方簽署協議文件或辦理電表過戶後，始能進行電能轉供，所需投入之心力、花費之時間及作業複雜度皆較一般自有獨用電表高。本次富邦金控整合 6 家子公司在星星電力團隊協助下，逐步克服諸多挑戰，展現富邦穩步擴大綠電布局之決心及意志。

富邦持續透過「節能」、「創能」及「購能」逐步減降自身灰電用量，先從自身「節能」做起，以計畫性更新辦公大樓及營運據點之燈具與設備 (例如空調主機、冷氣及電梯等)、擴大佈建能源管理系統、落實用電管控及節電宣導等措施，提升整體用電效率，進而減少非必要能耗。為了進一步降低營運必要用電之碳排放量，富邦亦持續「創能」，規劃增建太陽能板 (現已完成 8 處)；並積極「購能」，逐年增加綠電採購規模，2021~2023 陸續於辦公大樓及國內營業據點累計導入合計 706.1 萬度綠電，2024 年除上述共同採購之 439 萬度綠電，台北富邦銀行及富邦產險另分別自主再加購綠電 200 萬度及 80 萬度，截至 2024 年，富邦金控及子公司累計綠電總採購量達 1,425.1 萬度，未來富邦金控將偕同子公司持續依減碳及灰電減降目標路徑擴增綠電導入規模。