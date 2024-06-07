光鼎攜手大塚電子、禾茂電 搶攻日本精準醫療商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-07 09:16

光鼎生技 (6850-TW) 宣布攜手大塚電子及禾茂電，簽署三方銷售合約，一同在日本銷售最新整合機種 Qsep Ultra，搶攻日本精準健康商機。

光鼎說明，根據合約大塚電子將在 3 年內分批採購 Qsep Ultra 生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售，禾茂電協助共同推廣，光鼎則提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

光鼎提到，大塚電子的生醫版圖擴及疾病診斷和治療以及營養保健品等領域，在日本境內擁有完善的醫療保健通路。期盼藉由大塚在日本市場的銷售經驗和完善通路，擴大 Qsep Ultra 的滲透率，進一步帶動光鼎旗下相關耗材與檢測試劑的銷售。

光鼎董事長蔡守冠表示，三方在去年 9 月即簽署合作意向書，大塚集團相當重視 Qsep Ultra 的整體行銷規劃，雙方歷經多次的交流與市場評估，光鼎協助其完成業務與技術人員的教育訓練，並於昨 (6) 日正式完成簽約，代表三方合作進入新的里程碑。