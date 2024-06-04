富邦金控再創國際榮耀 囊括《亞洲公司治理》雜誌五項大獎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 15:22

《亞洲公司治理》雜誌日前舉辦第十四屆亞洲卓越獎（14th Asian Excellence Award 2024）頒獎典禮，富邦金控今年再度創下佳績，共囊括五項大獎！富邦金控總經理韓蔚廷連續七年榮獲「亞洲最佳投資人關係–執行長獎」、富邦金控連續十四年獲頒「最佳投資人關係獎」、第十一度獲得「亞洲最佳企業社會責任獎」及「最佳投資人關係經理人獎」，並首度榮獲「亞洲永續發展獎」。主辦單位表示，富邦金控長期承諾並致力於在亞洲實踐永續經營，除了制定內部的永續發展目標外，也支持全球淨零目標，並積極參與國際永續倡議，對富邦金控投入 ESG 的經營成果給予高度肯定。

《亞洲公司治理》雜誌為亞洲地區第一本探討公司治理的專業性季刊，自 2005 年起，每年透過市場公開資訊，針對亞洲多國企業進行評比，表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、財務經營績效等各領域表現傑出的企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控視 ESG 為重要發展方向，深耕永續領域之經營發展多年，自 2021 年擘劃全新永續願景工程以來，以低碳、數位、激勵、影響四大 ESG 策略，持續引領台灣 Run For GreenTM。在金融本業之中，透過投、融資發揮資金的力量，領航綠色金融發展，協助企業客戶低碳轉型，2023 年綠色金融成果已超過新台幣 2.57 兆元，並增訂 2030 年綠色金融目標為 2.91 兆元；也運用企業品牌影響力，從非金融面，透過體育、藝文等各項活動，帶領大眾改變思維，共同邁向低碳永續的生活。

蔡明興更強調，富邦金控已連續多年榮獲《亞洲公司治理》雜誌的各項殊榮，今年更首度榮獲「亞洲永續發展獎」，不僅是對富邦金控投入永續發展的成果肯定，也是鞭策，期許富邦金控能在追求企業社會責任、公司治理、永續經營等各面向堅定前行，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步前行。

富邦金控以世界級的標準持續深耕永續經營，與國際標竿企業比肩。連續七年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股與 MSCI 永續指數成分股、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股、連續四年維持 CDP 氣候變遷評比領導等級、Sustainalytics 永續績效評比位居亞太區保險業冠軍、連續兩年獲《Brand Finance》全球 500 大永續聲譽品牌、ISS ESG 評比獲 Prime Status 榮譽。未來，富邦金控將持續發揮企業當責，創造社會共好，實踐「正向力量 成就可能 TM」的品牌精神。