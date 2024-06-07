台積電AI需求續熱 5月營收2296.2億元寫單月第三高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-07 14:10
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (7) 日公告 5 月營收 2,296.2 億元，月減 2.7%，年增 30.1%，續創同期新高，累計前 5 月營收 1 兆 582.86 億元，年增 27%，同步刷新同期新高；受惠 AI 晶片需求持續熱絡，台積電 5 月營收維持高檔，改寫歷史第三高紀錄。
台積電第二季儘管面臨手機淡季與 PC 需求未見起色，不過 AI 晶片需求持續強勁，營收持續較上季成長；台積電預估，以美元兌新台幣匯率 1 比 32.3 元推算，第二季營收 6330.8-6589.2 億元，季增 6.8-11.2%。
展望後市，台積電新任董事長魏哲家對外喊話，將調漲晶圓價格，外資看好，輝達執行長黃仁勳已認可台積電調漲晶圓價格一事，更指出台積電價格的確太低，支持台積電漲價反映價值，此話一出，各家外資皆紛紛調升目標價，以反映台積電未來成長動能。
台積電昨日在利多消息激勵下，股價大漲半根，最高達逼近 900 元大關、達 899 元，市值衝破 23 兆元，排名超越禮來、躍居全球第九，今日則下跌 1.68%，收在 879 元。
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