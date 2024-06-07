台積電AI需求續熱 5月營收2296.2億元寫單月第三高

台積電第二季儘管面臨手機淡季與 PC 需求未見起色，不過 AI 晶片需求持續強勁，營收持續較上季成長；台積電預估，以美元兌 新台幣 匯率 1 比 32.3 元推算，第二季營收 6330.8-6589.2 億元，季增 6.8-11.2%。

展望後市，台積電新任董事長魏哲家對外喊話，將調漲晶圓價格，外資看好，輝達執行長黃仁勳已認可台積電調漲晶圓價格一事，更指出台積電價格的確太低，支持台積電漲價反映價值，此話一出，各家外資皆紛紛調升目標價，以反映台積電未來成長動能。